ROMA – Per quanto riguarda i rimborsi alle imprese alle famiglie danneggiate dall’alluvione del maggio scorso, il Commissario post alluvione generale Francesco Paolo Figliuolo, ha detto oggi che “l’ordinanza per le imprese è in chiusura e a breve faremo anche quella per le famiglie”.

“Abbiamo dato mandato alle regioni di elaborare delle piattaforme elettroniche, già esistenti per altre emergenze, che saranno pronte dal 15 novembre in avanti – ha spiegato il generale – ci sarà un tempo di istruttoria delle pratiche soprattutto dei Comuni. Ritengo che da fine novembre potremo cominciare a ristorare le imprese e poi le famiglie: completo ristoro”.

“Per ciò che riguarda le imprese con danni entro 40 mila euro – ha precisato – faremo metà nella prima tranche e una seconda tranche alla conclusione dei lavori con le fatture che arrivano tramite i Comuni”. Per coloro che hanno danni maggiori – ha continuato – daremo un anticipo e poi ristoreremo con successive determine o ristoro totale in funzione del perimetro finanziario del momento”.

“Utilizzerò i primi dati – ha annunciato Figliuolo – anche per fare un’estrapolazione statistica per capire quanto è il danno totale. Fatto cento il danno – ha rimarcato – oltre 90 sarà dell’Emilia Romagna ma ciò non vuol dire nulla, per me tutte le regioni viaggiano allo stesso modo. Come ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ci sarà completo ristoro”.