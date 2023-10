La Toscana rischia di avere 113 milioni in meno da investire sulla sanità regionale. Conseguenza del taglio al Fondo sanitario nazionale, come evidenziato dalla nota di aggiornamento al Documento di finanza. Un elemento di preoccupazione per il dg dell’Asl Toscana sud est Antonio D’Urso, che però è concentrato sui progetti legati al Pnrr e sulla necessità di spostare alcuni servizi su tutta l’area vasta