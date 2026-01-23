Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Da sabato 24 gennaio, alle 15 fino a domenica 25 alle 15, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte.

Si tratta della prima grande finestra per la sostituzione del Ponte al Pino, la struttura che attraversa i binari, e per il rinnovamento degli scambi alla stazione di Firenze Santa Maria Novella.

Il Ponte al Pino resterà chiuso al traffico pedonale dalle 20 di oggi, venerdì 23, alle 5 di lunedì 26 gennaio. Nel weekend verrà installata una passerella provvisoria pedonale lunga 44 metri e larga 3 metri, per garantire i collegamenti a piedi nelle fasi future del cantiere.

Niente Alta Velocità a SMN: bus navetta gratuiti tra Campo di Marte e Rifredi

I treni ad Alta Velocità (Frecce e Italo) salteranno la fermata tradizionale a SMN. Per attraversare Firenze, i passeggeri dovranno cambiare: discesa a Campo di Marte o Rifredi, bus navetta gratuito e poi ripresa del treno. Da Sud (Roma/Napoli): arrivo a Campo di Marte, bus verso Rifredi e ripartenza verso Nord. Da Nord (Milano/Bologna): arrivo a Rifredi, bus verso Campo di Marte e ripartenza verso Sud.

I bus, condivisi tra Trenitalia e Italo, prevedono tre batterie da 6 mezzi ciascuno per un totale di 24 autobus da 50 posti. Tempo di trasferimento stimato: 40-45 minuti, con partenza solo dopo l’arrivo di tutti i passeggeri. Capolinea: via Mannelli (Campo di Marte) e area via Vasco de Gama-via Pancaldo (Rifredi, sottopasso).

L’offerta Alta velocità sarà ridotta a un treno ogni ora in ingresso/uscita da Firenze (Frecce o Italo), più un collegamento orario diretto da Rifredi a Nord e da Campo di Marte a Sud. Biglietti contingentati.

Intercity e notturni deviati: fino a +2 ore di ritardo

Gli Intercity percorreranno itinerari alternativi (linea adriatica o tirrenica), con tempi di viaggio fino a 2 ore in più. Colpite relazioni come Roma-Ventimiglia, Reggio Calabria-Salerno, Roma-Terni-Milano, Milano-Napoli-Salerno, Trieste-Roma, Roma-Taranto e vari Intercity Notte, con limitazioni, cambi d’orario, soppressioni o anticipi.

Per Trieste-Roma, bus sostitutivo tra Prato Centrale e Firenze Rovezzano. Cancellati gli EuroNight 294/295 Roma-Monaco (notte 24-25 gennaio); limitazioni per EC 30 Firenze-Zurigo (24-26 gennaio), EC 37 Zurigo-Firenze (23-25 gennaio).

Regionali: navette e tramvie per i pendolari toscani

Alcuni regionali soppressi o limitati .Da Sud verso SMN: fermata a Campo di Marte, navetta gratuita FS a piazza della Libertà + tram T2 Parterre-Alamanni. Da Nord: capolinea Rifredi, linee TPL 2/20/28 + tram T1 (piazza Dalmazia; inverso via T1-Morgagni Università + TPL 2/28).

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita