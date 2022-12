ABETONE – Per l’apertura sciistica all’Abetone ci sarà ancora da aspettare. Le alte temperature e le abbondanti piogge di questi giorni, hanno convinto il Consorzio Abetone Multipass, ad aspettare ancora un po’.

L’inizio di stagione è fissato per tradizione l’8 dicembre, ma dopo una bella nevicata a fine novembre che aveva lasciato ben sperare addirittura per un’apertura anticipata di alcuni impianti nel fine settimana appena trascorso, l’asticella del termometro è andata verso l’alto e le precipitazioni nevose, attese tra sabato e domenica, lo sono state solo in parte, con la neve che si è andata via via trasformando in pioggia, si spiega ancora. Soprattutto alle quote più basse di partenza degli impianti la neve non è sufficiente a coprire le piste e a garantire discese non solo divertenti ma anche sicure.

Naturalmente le alte temperature non hanno nemmeno permesso di mettere in funzione i cannoni, che hanno bisogno di temperature da zero gradi in giù per produrre neve. “La voglia di sci c’è ed è tanta – dicono dal Consorzio – come dimostra il buon andamento delle iniziative di prevendita, in una stagione finalmente libera da restrizioni”. In ogni caso l’Abetone dal 7 dicembre sarà già in veste natalizia, con l’accensione delle luminarie e degli alberi in tutto il comune, compresa la piazza, e l’apertura del mercatino. Le tradizionali casette saranno aperte per tutto il ponte dell’Immacolata fino all’11 dicembre compreso, poi nel fine settimana del 17/18 dicembre e infine è prevista l’apertura tutti i giorni fino all’ 8 gennaio. L’8 dicembre si svolgerà invece la consegna del premio ‘Una vita per la Montagna’.