FIRENZE – Il presidente Eugenio Giani ha chiesto il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale per garantire un tempestivo intervento e il superamento delle criticità nei territori di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio, colpiti dall’alluvione del 18 e 19 settembre.

“Da una prima ricognizione – ha affermato il governatore, che ha inviato una lettera al ministro Nello Musumeci – a cura del settore Protezione civile si evince una stima provvisoria per l’attuazione dei primi interventi urgenti pari a circa 5 milioni di euro rispetto alla quale mi riservo – spiega ancora Giani- di trasmettere al più presto una ulteriore e più aggiornata quantificazione delle spese sostenute e delle risorse occorrenti sia in relazione alle misure poste in essere che per quelle da attivare rispetto al contesto emergenziale”.

Giani nella lettera sottolinea gli effetti del maltempo nelle aree colpite: la compromissione di gran parte della viabilità, sia quella provinciale che comunale, con conseguente isolamento di alcune frazioni (Lutirano, Grisigliano), nonché la compromissione della rete elettrica e l’evacuazione, per motivi strutturali, di alcuni nuclei familiari dalla propria abitazione.