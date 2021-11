ALTOPASCIO – Altopascio ambisce a diventare città Unicef amica dei bambini e degli adolescenti. E’ quanto annunciato dall’amministrazione comunale sabato scorso durante l’evento nella biblioteca comunale e con l’accensione di blu del palazzo comunale, in piazza Vittorio Emanuele, per la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’annuncio è arrivato al termine di #Dirittiallestorie, l’iniziativa che fino a domenica ha coinvolto il comune di Altopascio con la settimana nazionale di Nati per leggere. Il gruppo consolidato di volontari lettori del territorio, gli operatori della Biblioteca comunale “A. Carrara” e gli educatori dei servizi prima infanzia, infatti, hanno accolto i piccoli altopascesi e le loro famiglie per farli immergere in un mondo di storie, condivisione, scoperte. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere la bellezza della lettura, l’amore per i libri e per le storie e fortificare i rapporti anche tra genitori e figli. Questa, infatti, è la missione del gruppo Nati per Leggere Altopascio che, insieme all’associazione Alchemia Teatro e con il supporto della Biblioteca, del nido “Primo Volo”, dei servizi educativi e dell’amministrazione comunale, organizza continuativamente iniziative e occasioni sul territorio. Ad Altopascio, riconoscendo l’importanza dei primi 1.000 giorni di vita, la Settimana NpL è stata rivolta alla fascia di età da 1 a 3 anni, coinvolgendo i bambini, i genitori e gli educatori del Nido d’Infanzia “Primo Volo” con 3 appuntamenti pomeridiani. Tre pomeriggi, in cui la pratica quotidiana delle letture con i bambini al nido è stata condivisa con i loro genitori o anche nonni, ovviamente nel rispetto delle norme di sicurezza anti covid.