FIRENZE – Nessun rischio eccessivo nella limitazione degli spostamenti che altri Paesi europei stanno già vivendo o si preparano a vivere in vista del Natale a causa del Covid-19. Il presidente della Toscana Eugenio Giani si dimostra ottimista e afferma che «i contagi nelle ultime settimane sono cresciuti, ma senza impennate – commenta – Dunque sono sufficientemente ottimista».

Per questo tra le proposte per un Natale sereno Giani propone di «diluire da subito, nelle quattro o cinque settimane che mancano a Natale, le presenze nelle città per ridurre il rischio assembramenti. Vanno evitate le corse all’ultimo minuto ed accendere le luminarie di Natale con una settimana magari di anticipo potrebbe essere utile a creare quel clima natalizio che diluirà le presenze in città, sicuramente maggiori del solito in un arco di tempo più ampio riducendo dunque il rischio di eventuali contagi».