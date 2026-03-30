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FIRENZE – In arrivo aria fredda di origine polare accompagnata da vento e neve. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve dalle 22 di oggi alle 14 di domani, martedì: interessate le zone appenniniche nord-orientali. Il codice giallo per vento è invece valido dalle 9 alla mezzanotte di domani per le zone centrali della regione.

Dopo il maltempo dei giorni scorsi con vento forte e nevicate le temperature scendono ancora in picchiata. Un inizio di primavera che sembra non voler arrivare.

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