CASCIANA TERME-LARI – «Nel 2017 le presenze turistiche nel Comune erano 48.745, scese a 41.929 nel 2021 e precipitate a 38.985 nel 2023. Dobbiamo assolutamente invertire questa tendenza con azioni concrete, di concerto con tutti gli operatori del settore e anche con la popolazione. Le sfide si vincono anche rispetto agli altri territori ma purtroppo in questi ultimi anni si è fatto ben poco in questo senso. Lavoreremo per cambiare questa tendenza». Così Paolo Mori, candidato sindaco di Casciana Terme-Lari nel corso del suo ultimo incontro con la popolazione, sostenuto dalla lista civica “Per il Bene Comune”.

«Tra i primi obiettivi – continua Mori – la creazione di un piano di marketing territoriale che comprenda azioni concrete come ad esempio una rete di “local friends”, guide locali che offriranno il proprio tempo libero accompagnando turisti e cittadini alla scoperta di luoghi e servizi del territorio, aggiungendo le informazioni classiche a un racconto personalizzato ed emozionale. Sull’aspetto dell’offerta turistica dobbiamo fare di più e meglio rispetto al passato».

«Sento un grande interesse e calore intorno alla nostra proposta politica – dice il candidato sindaco Paolo Mori -. Ringrazio i cittadini che finora hanno partecipato e invito tutti a seguirci e dare il proprio contributo nelle prossime tappe di questa prima fase della campagna elettorale. Credo che tutti abbiano capito sin dalle nostre prima iniziative che non intendiamo privilegiare nessun luogo rispetto ad un altro ma che consideriamo l’intero territorio al centro delle nostre proposte di governo per il futuro del Comune di Casciana Terme Lari. Il nostro obiettivo è valorizzare tutti i nostri centri attraverso il miglioramento della viabilità, la creazione di percorsi per il turismo lento (trekking, cicloturismo, ippoturismo), la valorizzazione del paesaggio e dei centri storici».

Paolo Mori, 62 anni, giornalista professionista, sposato e con un figlio, ha cominciato la professione al Tirreno poi è passato all’Ansa lavorando a Firenze, Cagliari, Milano, Roma e Genova dove ha avuto la responsabilità della sede regionale per oltre 10 anni.

Dopo gli incontri di Lari, Casciana Terme, Perignano, Parlascio, Boschi di Lari e Usigliano, il calendario di assemblee proseguirà fino al 20 maggio in tutto il territorio comunale.