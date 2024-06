FIRENZE – Il primo turno delle amministrative in Toscana ha sancito che a cambiare sponda di governo nei comuni sopra i 15 mila abitanti è stato uno solo. Follonica (Grosseto) nella fattispecie.

A essere eletto sindaco il civico di centrodestra Matteo Buoncristiani, che subentra ad Andrea Benini del Pd. In attesa del ballottaggio, tra gli amministratori già eletti troviamo diversi volti nuovi e alcune conferme: in ogni caso tutti del Pd. Valentina Vadi resterà per altri cinque anni alla guida di San Giovanni Valdarno (Arezzo). Lo stesso vale per Simone Calamai a Montemurlo (Prato), Simona De Caro a Monsummano (Lucca) e Roberto Ciappi a San Casciano Val di Pesa (Firenze). A questi si aggiunge Luca Salvetti, confermato sindaco di Livorno.

I dem si confermano anche se con volti diversi a Capannori (Lucca) con Giordano Del Chiaro, San Giuliano Terme (Pisa) con Matteo Cecchelli, Bagno a Ripoli (Firenze) con Francesco Pignotti, Empoli (Firenze) con Giovanni Campatelli, Fucecchio (Firenze) con Emma Donnini, Castelfiorentino (Firenze) con Francesca Giannì, Lastra a Signa (Firenze) con Emanuele Caporaso, Pontassieve (Firenze) con Carlo Boni e Scandicci (Firenze) con Claudia Sereni. Fa parte di questa lista anche Ilaria Bugetti a Prato.