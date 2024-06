CHIANCIANO TERME (SI) – Dopo il successo della prima edizione, che ha accolto visitatori e ospiti giunti da tutt’Italia, torna la manifestazione Chianciano Terra di Mezzo, un evento straordinario interamente dedicato allo scrittore JRR Tolkien e alla sua opera.

Questa nuova edizione, che si svolgerà dal 28 al 30 giugno tra il Teatro Caos, il Parco di Viale Dante, Villa Simoneschi e il Centro Storico di Chianciano Terme, prende l’avvio da una poesia di Tolkien stesso, una delle prime, in cui lo scrittore affronta uno degli argomenti a lui più cari ovvero la natura e, con essa, gli alberi.

Il professore inglese vissuto a Sarhole nei pressi di Birmingham, aveva forte predilezione e sensibilità per tutto ciò che concerneva il territorio, il paesaggio, la natura e questa poesia, intitolata Kortirion tra gli alberi o Gli alberi di Kortirion, è una celebrazione del Warwickshire, la città della Terra degli olmi, e di Alaminore del Reame Fatato. Impossibile non notare analogie con la Toscana e, in particolare, con Valdichiana e Val d’Orcia.

Ecco allora che anche per questa seconda edizione il programma si presenta quanto mai ricco di eventi, per una rassegna che si riconferma unica e imperdibile: i maggiori studiosi, traduttori ed esperti dell’opera dello scrittore inglese scambieranno conoscenze e opinioni in incontri, dialoghi e seminari legati al tema della natura.

I nomi sono i più prestigiosi ovvero quelli di coloro che da anni si dedicano allo studio e alla traduzione delle opere di Tolkien ma anche quelli dei protagonisti della cultura e dell’arte in Italia. Luca Manini, Barbara Sanguineti, Edoardo Rialti, Davide Rondoni, Andrea Monda, Roberto Arduini, Stefano Giorgianni, Giuseppe Pezzini, Sergio Lombardi sono i nomi eccellenti per questa nuova rassegna.

Come da tradizione ormai consolidata, due sono le mostre imperdibili “firmate” da due straordinari artisti come Sergio Padovani e Friba Art ovvero Davide Frisoni (autore dei manifesti), artisti noti sia a livello nazionale ma anche riconosciuti a livello internazionale.

Davide Frisoni, già autore dell’attuale come anche della precedente suggestiva locandina della manifestazione, sarà presente con una mostra dal titolo: L’incantesimo del drago, dedicata al mondo di queste misteriose e seduttive creature in Tolkien e non solo. Creature infatti che hanno acceso la fantasia e la narrativa di Tolkien fin da bambino.

Sergio Padovani, uno dei più importanti e noti artisti contemporanei, sarà invece protagonista della mostra La strada perduta (dal titolo del quinto volume della Storia della Terra di Mezzo): un viaggio onirico in luoghi obliati e negli abissi dell’animo umano. Per l’occasione l’artista modenese realizzerà anche un’opera inedita intitolata proprio La strada perduta che sarà esposta per la prima volta in assoluto a Chianciano Terra di Mezzo, nella bellissima sede di Villa Simoneschi. La mostra si protrarrà poi per tutto il mese di luglio.

La manifestazione è arricchita di attività divertenti, come il Corso di Cucina Hobbit, previsto per Sabato 29 alle ore 12,00, o la passeggiata notturna nel bosco, con partenza nella notte e finale all’alba, assieme ad elfi e Pan di Via, già quasi sold-out e prenotabili sul sito www.chiancianoterradimezzo.it.

Presenti anche i Terra di Mezzo Cosplayers, un gruppo di Cosplayer professionisti, amici della manifestazione, dotati di costumi e ambientazioni per grandi e piccini a tema della Terra di Mezzo, adorati nella prima edizione. Possibile anche provare giochi di ruolo a tema, grazie alla presenza del gruppo GameStorm Siena, che ha riscosso un enorme successo nella scorsa edizione, insegnando giochi di ruolo a tema e realizzando piccoli e grandi tornei.

In tutti i bar, ristoranti e gastronomie di Chianciano Terme si potranno degustare piatti e menù ispirati alla Terra di Mezzo, realizzati ad hoc e rintracciabili con la ormai imperdibile mappa, che indica dove trovare i piatti dei “cattivi” (orchi e cavalieri del Male, che mangiano piatti di solito piccanti), o i dolci dello strano popolo Beorniano, tutti al miele (si trasformano in orsi), o i gustosi piatti degli Hobbit, grandi cuochi, cucinati però con gli ingredienti della Valdichiana senese e della Toscana in generale. (https://chiancianoterradimezzo.it/cucina-tolkeniana-chianciano/).

Ma Chianciano Terra di Mezzo è una kermesse che non dorme mai: non si può non citare la splendida serata teatrale con alcune delle voci protagoniste delle saghe tolkieniane. Il 29 giugno alle ore 21.00 presso il Teatro Caos di Chianciano andrà in scena lo spettacolo “Voci della Terra di Mezzo” (https://chiancianoterradimezzo.it/vocidallaterradimezzo-chianciano-tolkien/): tre dei più importanti doppiatori italiani come il maestro Francesco Vairano, Davide Perino e Fabrizio Pucci, ovvero Gollum, Frodo e Thorin Scudodiquercia, che nel corso della carriera hanno saputo dar vita e voce ad attori indimenticabili. Durante la serata la straordinaria esibizione del Coro Altreterre, direttamente dal Trentino-Alto Adige. Obbligatoria la prenotazione sul sito dell’evento.

E ancora musica dal vivo venerdì e sabato nel centro storico, e la maratona di lettura collettiva – dove sono vietati i cellulari – prevista per sabato sera: una lettura d’insieme dei capitoli de Il Signore degli Anelli che non sono stati rappresentati nella trilogia, per non rischiare di perdere alcuni dei personaggi più incredibili del genio tolkeniano, come il leggendario Tom Bombadil.

Se leggiamo Tolkien con attenzione, nelle parole di una delle sue maggiori studiose Verlyn Flieger, possiamo infatti imparare qualcosa di noi stessi che ancora non sapevamo o che avevamo dimenticato. Tolkien ha sempre la capacità di farci aprire gli occhi alla meraviglia restituendoci poi le parole per dirla. Ma la meraviglia è ciò che da sempre muove alla conoscenza. Questi saranno allora giorni davvero meravigliosi.

La manifestazione, la cui direzione artistica è affidata a Roberta Tosi, critico d’arte di fama nazionale e autrice di testi e articoli su Tolkien, è curata da Pro Loco Chianciano Terme, ed ha ottenuto il patrocinio del Comune di Chianciano Terme, del Cepell (Centro per il Libro e la Lettura), oltre all’Associazione Italiana Studi Tolkeniani, all’Associazione Albergatori Federalberghi Chianciano Terme e alle Terme di Chianciano.

Per ogni informazione consultare il sito www.chiancianoterradimezzo.it