SAN QUIRICO D’ORCIA – E’ entrata nel vivo la 62esima edizione della Festa del Barbarossa, organizzata dall’Ente Autonomo Barbarossa e Comune di San Quirico d’Orcia.

Giovedì 13 giugno (21.45) in centro storico – Chiesa di San Francesco – si svolgerà il solenne Corteo dei Ceri, con l’offerta dei Ceri e la benedizione degli alfieri, tamburini ed arcieri che andranno a sfidarsi nelle gare di domenica 16 giugno.

Ogni Quartiere – Borgo, Canneti, Castello e Prato – con la comparsa ufficiale partirà dalla propria sede per giungere in Piazza della Libertà, i Capitani ed i Vice Capitani porteranno il cero con i propri colori, e verranno posti nella chiesa, di fronte all’immagine della Madonna di Vitaleta. Un vero e proprio ritorno al Medioevo, nell’anno 1155, per una delle rievocazioni storiche più suggestive ed antiche, fra suoni, colori, sapori ed emozioni, che vedrà il suo epilogo domenica 16 giugno, con lo storico incontro fra il Barbarossa e i messi di Papa Adriano IV, e le gare di Alfieri e Arcieri fra i Quartieri.