FIRENZE – Il messaggio di Vasco Rossi è stato il sigillo alla serata di “Toscana and friends”, organizzata al Tuscany Hall di Firenze per raccogliere fondi per gli alluvionati.

Hanno partecipato in 1.500. “Ho saputo fiumi tracimati, di danni incredibili – ha detto Vasco Rossi -. Al che stasera alcune delle mie canzoni saranno con voi attraverso Fiorella” Mannoia e “Irene” Grandi. Tutta la forza possibile per rialzarvi, guardando avanti, sempre. Io sono con voi”. Ovazione per l’ospite Gianni Morandi e tanti applausi per il trio che ha ‘gestito’ la serata, composto da Piero Pelù, Stefano Massini e Fiorella Mannoia.

Tra gli altri ospiti Marco Masini, che ha chiuso l’evento intonando Imagine di John Lennon con accanto gli altri artisti della serata, Paolo Jannacci, Peppe Voltarelli, Paola Turci, Dolcenera, Irene Grandi, Francesco Gabbani e la Bandabardò. Due i videomessaggi inviati: uno di Elio delle Storie Tese che ha annunciato il suo impegno attivo per la ricostruzione della biblioteca Tiziano Terzani di Campi Bisenzio e l’altro di Fabio Fazio.

Durante tutta la serata sono stati diversi i richiami al governo da un lato (“Cara Meloni, non dimenticarti di noi”, ha detto Massini a nome della popolazione alluvionata) e dall’altro è stato continuo il rimando alla forza della popolazione colpita dall’alluvione.

Prima di iniziare a cantare ‘Il vento’, Pelù ha ricordato che il brano fa riferimento alle proteste di Tienanmen del 1989, manifestazioni represse in modo violento dal regime della Repubblica Popolare Cinese. “Ecco, io credo che si possa essere altrettanto repressivi quando si dimentica la tragedia del 2 novembre e qui mi sto riferendo al governo”, il commento di Pelù.