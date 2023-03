SIENA – La Città del Palio ha forti legami con il mondo animale. La corsa, per esempio, è un momento magico di unione tra il cavallo e la città e tutte le iniziative volte a tutelare la salute e l’integrità del nostro “barbero” non fanno che rafforzare questo legame.

Ma molti sono gli animali che i senesi amano e sono quelli legati alla loro appartenenza contradaiola. Prende così vita Animals, la mostra collettiva realizzata dal Lions Club Siena – con il patrocinio del Comune di Siena e il contributo di Ruffoli Art Store e Gioja Catering Siena – che verrà inaugurata a Siena, nella Galleria Olmastroni di Palazzo Patrizi (via Di Città 75) venerdì 3 marzo alle ore 18.00 e sarà visitabile per tutto il mese di marzo. Al termine dell’esposizione, le opere saranno vendute all’asta e l’intero ricavato sarà destinato a un service nel campo della solidarietà sociale a vantaggio dei diversamente abili.

Trentacinque artisti rileggono con diverse sensibilità artistiche gli animali, i simboli totemici delle nostre Contrade. Non una rappresentazione dell’araldica della Contrada, ma la raffigurazione dell’animale che potrà quindi esser rappresentato con una lettura inconsueta. Le opere presentate esprimono anche un’antologia degli artisti che Siena ospita o ispira, molti dei quali hanno già realizzato il drappellone del Palio e alcuni dei quali probabilmente lo realizzeranno in futuro. Artisti che hanno prestato in modo totalmente gratuito la loro collaborazione per realizzare questo progetto.