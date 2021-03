PISTOIA – Un tour virtuale per i pellegrini che non possono raggiungere Pistoia, dove quest’anno si celebra l’anno santo jacobeo, grazie ad un progetto attivato dalla diocesi pistoiese.

Il tour, pensato per chi non può muoversi a causa della pandemia o per qualche altro motivo personale, permette anche di entrare in chiesa, in modo virtuale, attraverso la porta santa, ed è accessibile dal sito dell’anno santo iacobeo della diocesi di Pistoia. Autore del progetto è il pistoiese Daniele Grieco, che lo ha realizzato con la collaborazione dell’ufficio comunicazioni sociali della diocesi. Il progetto è sviluppato attraverso la tecnologia Matterport, che compone una sequenza di fotografie a 360° usando una speciale fotocamera e un software di acquisizione dedicato.

La visita

Nello spazio della cattedrale alcuni tag segnalano i principali punti di interesse: in verde quelli legati al percorso dell’anno santo, in blu tutti gli altri. La visita, ad esempio, permette di scendere nella Cripta, un luogo suggestivo dove sono visibili resti antichissimi della cattedrale medievale e dove sono sepolti numerosi vescovi diocesani. Nel duomo di Pistoia hanno lasciato il segno Filippo Brunelleschi e Giorgio Vasari, sono custodite opere di Andrea del Verrocchio, memorie di personaggi illustri e capolavori di oreficeria.