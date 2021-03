FIRENZE – In Toscana sono aperte le agende per prenotare il vaccino AstraZeneca, a disposizione circa 70mila nuove dosi.

Chi può prenotare

Sul portale portono prenotare tutti i cittadini nati dal 1941 al 1951; forze armate e di polizia; personale scolastico e universitario, docente e non docente (purché in servizio).

La lista delle riserve

Le persone, che non avranno trovato la disponibilità di posti, potranno registrarsi nella lista delle riserve della categoria di riferimento, scegliendo il punto vaccinale più vicino alla propria abitazione, dando la disponibilità a essere contattate telefonicamente e a raggiungere entro mezzora il punto vaccinale indicato. L’inserimento come riserva nel punto vaccinale scelto sarà confermato tramite sms. La disponibilità a far parte delle riserve non preclude la possibilità di prenotarsi di nuovo sul portale, quando vengono aperte le agende: se una nuova prenotazione va a buon fine, la persona esce automaticamente dalla lista delle riserve.