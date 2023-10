SIENA – Non si placano le critiche ai vertici dell’Aou Senese. Dopo il consigliere Diego Petrucci, sono di nuovo i sindacati a prendere posizione.

“Comprendiamo umanamente lo stato d’animo del direttore generale Barretta, dopo i sondaggi della Sant’Anna di Pisa che non vedono certo primeggiare le Scotte – ha affermato il responsabile della Fp-Cisl Toscana, Mauro Giuliattini -, ma minacciare pubblicamente a mezzo stampa i dipendenti che secondo il suo parere si azzarderebbero a criticare il clima aziendale, non certo positivo, dimostra che probabilmente non è solo un problema di stato d’animo, ma proprio di impostazione manageriale, che probabilmente subisce l’influenza di una formazione sbagliata”.

Il sindacalista ha preso spunto dalle parole del massimo dirigente dell’Aou senese che lunedì scorso ha annunciato ‘provvedimenti’ verso i professionisti interni, dopo le polemiche dei giorni precedenti sul polo ospedaliero senese, che avevano portato anche ad una interrogazione in Consiglio Regionale.

“Sono convinto che la Cisl Funzione Pubblica di Siena – ha aggiunto Giuliattini – è pronta al confronto, per discutere i punti del tanto decantato cambiamento, purché ci sia davvero il confronto e la voglia di confrontarsi. Ricordiamo il consiglio che un grande direttore generale dava ai propri dirigenti suoi collaboratori: ricordatevi, la gestione del personale non è cosa semplice; risolvete i problemi con le rappresentanze dei lavoratori all’interno dell’azienda”.

Giuliattini, che ha ribadito la disponibilità al confronto da parte della Cisl, ha quindi evidenziato: ““nvitiamo il direttore Barretta a non minacciare il pugno duro contro i professionisti della sanità: è anacronistico e controproducente”.