FIRENZE – La spesa in salute. A seguito dell’accordo tra Regione, Ispro e Unicoop Firenze, che in base al protocollo firmato oggi, darà modo a chi va al supermecato di eseguire un controllo nell’unita mobile situata a Gavinana fino all’8 agosto.

Sarà possibile effettuare mammografie, così come consegnare le provette per il test del sangue occulto nelle feci per lo screening del colon retto. Il mezzo di Ispro si sposterà poi in altri supermercati Unicoop: Prato, Pistoia, Lucca, Pisa, Arezzo e Siena. “La prevenzione è un elemento chiave nel garantire lo stato di salute e benessere dei cittadini. Molto passa da una dieta consapevole, da un modo di mangiare e vivere che allunga la vita. E la Toscana nel 2023 è salita molto nelle classifiche, con 83,3 anni è oggi al terzo posto in Italia per aspettativa di vita”, ha detto il presidente regionale Eugenio Giani.

“Per la prima volta la grande distribuzione ci aiuta a parlare di un tema così delicato – ha aggiunto Katia Belvedere, direttore generale Ispro -. È importante il concetto di prevenzione secondaria, quindi gli screening, ma anche la prevenzione primaria. Riuscire a parlare abitualmente di stili di vita, educazione alla salute, essere consapevoli che muoverci di più, mangiare bene produce concretamente salute. Sono strumenti fondamentali per riuscire a tutelare la nostra vita”.