SCANDICCI – Al centro ci sarà la Toscana del futuro. Immaginata dalle liste civiche, che questo pomeriggio si ritroveranno a Scandicci (Firenze) per gli Stati generali.

Al tavolo ci saranno Alberto Andreoli di Pontedera, Giovanni Bellosi di Scandicci, Enrico Buoncompagni di Figline Valdarno, Federico D’Anniballe di Ponsacco, Vincenzo De Franco di Signa, Claudio Lucii di Poggibonsi, Filippo Pierini di Greve in Chianti e Andrea Poggianti di Empoli.

“Nell’ultima campagna elettorale migliaia di toscani hanno scelto di affidare il loro voto a candidati sindaci non legati ai due principali schieramenti nazionali – fanno sapere i promotori -, segno evidente di una diffusa voglia di rinnovamento. Questa tendenza riflette il desiderio di una nuova classe dirigente”.

Per Bellosi, “l’obiettivo principale delle liste civiche rimane il miglioramento delle realtà comunali, attraverso soluzioni specifiche e concrete, rappresentando la vera alternativa concreta ai partiti tradizionali, ciò non esclude un’eventuale posizione in vista delle prossime elezioni regionali, senza nessun tipo di preclusione. Le liste civiche sono aperte al confronto politico”.