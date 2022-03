SIENA – Cinque anni di collaborazione per offrire alla Toscana un punto di riferimento consolidato nel trapianto al polmone. L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l‘Azienda ospedaliero-universitaria Pisana hanno sottoscritto un accordo per portare avanti un’attività operatoria congiunta.

La sinergia prevede la valutazione d’organo di potenziali donatori identificati dall’Aou Pisana, in previsione dell’eventuale intervento di prelievo in collaborazione con l’Aou Senese che, con il professor Luca Luzzi, direttore del Centro regionale autorizzato per il trapianto di polmone, svolgerà la funzione di coordinamento del percorso trapiantologico integrato. Per i medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola di specializzazione di Chirurgia toracica dell’università degli studi di Pisa, ci sarà poi la possibilità di frequentare un periodo fino a 18 mesi nella Chirurgia toracica, diretta dal professor Piero Paladini, e nell’Unità di trapianto di polmone dell’Aou Senese.

“Uno degli obiettivi che questa direzione aziendale si è posto è quello di collaborare al massimo con le altre realtà sanitarie regionali e non solo, per aumentare la qualità e l’efficienza dei servizi per il cittadino – ha spiegato il direttore generale dell’Aou Senese, Antonio Barretta –. L’accordo con l’Aou Pisana segue quello con Careggi, e siamo convinti che queste sinergie possano contribuire concretamente ad accrescere la qualità del servizio sanitario della Toscana”.

Concetto sottoscritto da Silvia Briani, dg dell’Aou Pisana: “Con questo accordo si rafforza ancora di più la sinergia già esistente in Toscana fra le aziende sanitarie e i loro professionisti nei vari settori disciplinari, ma soprattutto si completa un tassello fondamentale nel grande universo dei trapianti d’organo su cui Pisa vanta una storia ormai cinquantenaria”. Presente alla firma anche l’assessore regionale alla Salute, Simone Bezzini: “Questo accordo testimonia nuovamente l’importanza e la capacità di fare squadra del servizio sanitario della Toscana”.