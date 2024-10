CIVITELLA PAGANICO – Un altro passo verso il completamento del raddoppio della Siena-Grosseto. E’ caduto l’ultimo diaframma della galleria di Poggio Tondo nel Comune di Civitella Paganico (Grosseto).

Tratto chiave per terminare il lotto 4, tutto all’interno del Grossetano: uno dei due che rimangono per terminare un’opera iniziata una trentina di anni fa. L’altro è il lotto 9, in corrispondenza delle “Risaie”, tra i comuni senesi di Sovicille e Murlo. I lavori si dovrebbero concludere a fine 2026.

Il completamento del tunnel tuttavia rappresenta un’accelerazione nell’intervento, perché in corrispondenza dell’uscita, andando verso sud, i pilastri e parte dei viadotti sono già stati posizionati. E’ possibile quindi che i tempi di chiusura delle operazioni possano essere aggiornati.

I lavori, per un investimento complessivo di 106 milioni di euro, consistono nella costruzione di una nuova carreggiata in affiancamento a quella esistente che sarà ammodernata, e comprendono 8 viadotti (di cui 5 da realizzare ex novo e 3 esistenti da ammodernare) per una lunghezza complessiva di 1,8 km, oltre a due gallerie, di cui una da realizzare e una da adeguare, per complessivi 550 metri.

L’altro snodo fondamentale è la galleria di Pari, dove è in corso una ristrutturazione dopo il crollo avvenuto nel 2016: dovrebbe essere terminata nel 2025. “Un momento storico che segna una svolta per la viabilità del sud della Toscana”, ha evidenziato il governatore Eugenio Giani, presente stamani nell’area dello scavo.

