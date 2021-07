FIRENZE – Dopo la Montagna, l’Arcipelago: nasce lo Sportello delle Isole, nuovo servizio di Anci Toscana per sostenere e rafforzare le politiche di sviluppo e salvaguardia delle ‘sette perle’ del nostro mare.

Le opportunità del servizio

Il servizio, analogamente a quello già sperimentato con successo per la montagna, ha come obiettivo la ricerca e diffusione delle opportunità di finanziamento, il supporto alla progettazione, l’offerta di opportunità di confronto e scambio di buone pratiche, lo sviluppo di una rete per accrescere competenze ed innovazione.

Obiettivo è supportare concretamente i dieci Comuni che amministrano le sette isole

«Metteremo a frutto proprio la positiva esperienza maturata in relazione alle aree interne e montane – spiega il direttore di Anci Toscana Simone Gheri – incrociandola con quella del nostro Ufficio Europa, che ha raggiunto negli anni un’esperienza di primaria importanza riguardo l’attrazione dei fondi diretti europei e della cooperazione territoriale, in particolare sul programma Interreg. Il nostro obiettivo è supportare concretamente i dieci Comuni che amministrano le sette isole, nella convinzione che solo unendo le nostre forze e cercando soluzioni condivise si possono affrontare le sfide dello sviluppo e sostenibile. Il successo delle nostre recenti iniziative, come ValorizzArcipelago, sta a dimostrarlo».

La newsletter

Lo Sportello delle Isole si inaugura con una prima Newsletter (scaricabile qui) che riporta opportunità di finanziamento e tematiche riguardanti lo sviluppo del territorio, in particolare quello insulare. La Newsletter sarà pubblicata mensilmente e inviata agli amministratori di questi territori e a tutti quelli che ne faranno richiesta, inclusi imprese, associazioni o altri soggetti pubblici o privati. Sarà possibile anche contattare lo Sportello, sia via telefono (055 0106865 ore 9-13 dal lunedì al venerdì) che via mail (isole@ancitoscana.it). Gli operatori di Anci Toscana risponderanno alle richieste riguardanti sia le opportunità di finanziamento e le questioni tecniche ad esse correlate, che le politiche a favore di queste aree.