SIENA – Ancora poche settimane e poi Antonio D’Urso lascerà l’incarico di direttore generale dell’Asl Toscana sud est. I sindaci, in concomitanza con il processo di individuazione del successore, hanno scritto al presidente regionale Eugenio Giani.

L’obiettivo è essere “parte attiva” in questo iter e non solo “sentiti”. A firmare la missiva i primi cittadini dei tre capoluoghi, oltre a quell di Bibbiena, Campagnatico, Follonica, Monte Argentario, Orbetello, Roccalbegna, Scarlino, Colle di Val d’Elsa, Monticiano. Tutti espressione del centrodestra o di liste civiche.

L’addio di D’Urso, scrivono, ha “causato un ulteriore sconvolgimento nella sanità del nostro territorio. Un cambiamento che non vogliamo si trasformi nell’ennesimo salto nel vuoto. La nostra area vasta rappresenta circa la metà della superficie territoriale della Toscana, una dimensione superiore all’intera regione Umbria. Si tratta di un territorio ampio e variegato, una peculiarità che va tenuta nella dovuta considerazione, specialmente quando si parla di sanità. I numeri legati ai nostri territori sono altrettanto impressionanti almeno quanto quelli relativi al turismo, che vede un notevole incremento nei mesi primaverili ed estivi. Un fenomeno che, purtroppo, non è adeguatamente supportato da un’equa e più giusta distribuzione delle risorse finanziarie basata sulle presenze turistiche, ma bensì sulla popolazione residente. Come sindaci non vogliamo e non possiamo tollerare una sanità iniqua; vogliamo, al contrario, essere protagonisti attivi nelle decisioni che riguardano il nostro territorio”.

E ancora: “Rivendichiamo il nostro diritto almeno alla condivisione nell’organizzazione e nella gestione di una sanità che i nostri cittadini ci chiedono sempre più spesso di riformare”. I sindaci chiedono “dunque un incontro” a Giani “per rappresentarle la nostra visione della sanità e per confrontarci sulla figura che sarà chiamata, insieme a noi, a gestire questo settore così cruciale”.

