SIENA – La morte era arrivata a distanza di cinque mesi dal parto, dopo una lunga agonia. Il Tribunale di Siena ha condannato due medici dell’ospedale Le Scotte per il decesso di una donna di 38 anni, Anna Lopareva, avvenuto nel 2019.

Il giudice Andrea Grandinetti ha inflitto una pena di 2 anni e 9 mesi a una ginecologa e 3 anni a un anestesista. La procura, rappresentata da Valentini Magnini, aveva chiesto 8 anni per entrambi.

Sono stati poi disposti risarcimenti di 1,4 milioni per il marito e i due figli della vittima. Altri 345 mila euro, complessivamente, sono previsti per i genitori, la sorella e la cognata della 38enne. Secondo l’accusa, la tragedia sarebbe da addebitare a un’ emorragia non trattata tempestivamente, mentre le difese hanno sempre sostenuto che non ci sia stata alcuna imperizia da parte dei medici. Per i legali si è trattato di eventi inaspettati.

Il procedimento proseguirà in Appello. Le motivazioni saranno pubblicate entro novanta giorni e a quel punto dovrebbero essere presentate le impugnazioni da parte delle difese.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!