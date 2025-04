Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – La Giunta comunale di Siena ha approvatouna delibera che ratifica il protocollo d’intesa tra Invitalia e il Comune di Siena.

L’iniziativa è volta a promuovere e valorizzare l’area industriale di viale Toselli a Siena, oggi occupata da Beko. Il documento sottolinea l’intento di avviare un processo di riconversione industriale nell’area, mirato non solo alla tutela dei luoghi di interesse ma anche a facilitare una futura reindustrializzazione.

Invitalia si impegna a effettuare una due diligence tecnico-legale per valutare le potenziali operazioni con la società ‘Duccio Immobiliare 1 srl’ e il suo socio unico ‘Sansedoni Siena Spa’. Parimenti, il Comune di Siena collaborerà con Invitalia per supportare queste valutazioni e partecipare alle eventuali operazioni di acquisizione. Nell’introduzione del protocollo, si legge che esistono aree industriali nel territorio di Siena che richiedono riqualificazione infrastrutturale per mantenere e potenziare gli insediamenti produttivi esistenti, e supportare la riconversione produttiva delle imprese.

Il Comune mira ad attrarre attività produttive, rafforzare la capacità attrattiva delle aree industriali, e promuovere un modello di sviluppo locale economicamente sostenibile, sociale e ambientale. L’obiettivo specifico del Comune include la creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile per facilitare l’autoconsumo ai siti industriali, inclusi quelli del protocollo, e per sostenere la decarbonizzazione e lo sviluppo tecnologico.

