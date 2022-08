SIENA – Sono stati assegnati i cavalli alle Contrade che correranno il Palio dell’Assunta del 16 agosto.

A Tartuca e Nicchio sono andati in sorte cavalli già vincitori in piazza del Campo, come Remorex e Zio Frac. Alla contrada del Leocorno è andato invece in sorte Violenta Da Clodia, mentre alla Chiocciola è andato Viso d’Angelo.

Astoriux, Arestetulesu e Ungaros, tutti esordienti, sono stati assegnati a Lupa, Giraffa e Civetta. Le altre assegnazioni sono state Solu Tue Due al Valdimontone, Tabacco all’Onda, Reo Confesso alla Selva.