VOLTERRA – Andrea Quartini, deputato M5S ha depositato, il 15 marzo, un’interrogazione parlamentare a risposta orale per chiedere sostegno alle istanze di Volterra, nello specifico, e delle aree interne più in generale, riguardo al diritto all’assistenza pediatrica sul territorio del Volterrano e della Valdicecina.

Lo ha fatto sapere il deputato stesso, durante un suo sopralluogo nel Volterrano e nell’Alta Val di Cecina per Andrea Quartini, avvenuto nelle scorse settimane.

Il Deputato 5 Stelle da sempre ha seguito le criticità del territorio, soprattutto in relazione al tema del diritto alla salute. L’occasione lo ha visto, accompagnato da SOS Volterra, ascoltare le problematiche del territorio nelle sue parti più periferiche e disagiate, toccando con mano la distanza dall’Ospedale di Volterra. Dalla città infatti il viaggio ha toccato prima Castelnuovo Val di Cecina, dove ha incontrato rappresentanti dell’Amministrazione Comunale ed il Governatore della locale Misericordia, poi la frazione di Sasso Pisano, agli estremi confini del territorio provinciale, dove ha potuto parlare con il sindaco Alberto Ferrini.

Una situazione, quella volterrana, che si è aggravata ulteriormente proprio in questi giorni. Praticamente uno dei pediatri storici del territorio, Luca Burchi, si è dimesso dall’incarico. Il nuovo bando è stato varato, ma date le note difficoltà a reperire pediatri, la situazione, che vede la riduzione da servizio giornaliero h12 a sole quattro ore al giorno nei feriali per i pediatri in ospedale, naturalmente diventa più grave.