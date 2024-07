VOLTERRA – Dal 27 luglio al 3 agosto si articola nelle sue varie forme il Progetto Compagnia della Fortezza luglio/agosto 2024, con la direzione artistica di Armando Punzo e la direzione organizzativa e cura dei progetti di Cinzia de Felice.

Un focus progettuale che accanto alla presentazione dell’ultimo lavoro della Compagnia della Fortezza, che prosegue quest’anno il nuovo percorso di ricerca artistica iniziato nel 2023 con Atlantis cap.1 la permanenza, si propone di esplorare nuove frontiere artistiche e di approfondire la poetica e la pratica che hanno reso unica e straordinaria questa compagnia teatrale, proponendo una serie di importanti attività, incontri, masterclass, mostre e approfondimenti su quanto la poetica e la pratica della Compagnia della Fortezza sono riuscite a generare in otre trentacinque anni di attività nel carcere di Volterra.

La Compagnia della Fortezza prosegue il percorso di ricerca artistica intrapreso lo scorso anno e presenta, in prima nazionale, nella Fortezza Medicea/Casa di Reclusione di Volterra, Atlantis – Capitolo 2 (ore 16.30), con la drammaturgia e la regia di Armando Punzo (Leone d’oro 2023 alla carriera alla Biennale di Venezia).

Ingresso per il pubblico su autorizzazione entro e non oltre il 20 luglio qui per scaricare il modulo: http://www.compagniadellafortezza.org/new/storia/compagnia-della-fortezza-luglioagosto-2024/compagnia-della-fortezza-atlantis-capitolo-2/

Le mostre fotografiche offrono uno sguardo unico e suggestivo sul lavoro della Compagnia della Fortezza e sulla bellezza dei suoi spettacoli. La masterclass e gli incontri, che vedono la partecipazione di esperti del settore, istituzioni e artisti, offrono un’opportunità unica di confronto e di approfondimento su temi cruciali legati all’arte, alla cultura e permettono al pubblico di conoscere meglio il processo creativo e la filosofia che guidano il lavoro della compagnia. Il focus progettuale sulla Compagnia della Fortezza si propone di celebrare e di esplorare il patrimonio artistico e culturale che la compagnia ha generato in oltre tre decenni di attività nel carcere di Volterra, confermando il suo ruolo pionieristico e di punto di riferimento nel panorama teatrale italiano e internazionale.

La Masterclass

Parte integrante del progetto la Masterclass Di Alta Specializzazione Con La Compagnia Della Fortezza nell’ambito di Per Aspera Ad Astra. Come Riconfigurare Il Carcere Attraverso La Cultura E La Bellezza – VII Edizione (dal 22 Al 31 Luglio 2024 Fortezza Medicea/Casa Di Reclusione Volterra), sostenuto da A.C.R.I. e dodici fondazioni bancarie.

La masterclass (22/31 luglio 2024) permetterà ai partecipanti di conoscere e condividere la metodologia messa a punto in oltre trentacinque anni di lavoro all’interno del carcere di Volterra, interagendo con tutti i settori e le maestranze coinvolte nella realizzazione dello spettacolo (recitazione, rielaborazione drammaturgica; coreografia; scenografia e scenotecnica; costumi e sartoria; trucchi di scena; fonica e sound engineering). La masterclass sarà condotta da Armando Punzo, regista e fondatore della Compagnia della Fortezza, assieme agli altri registi-operatori delle realtà partner del progetto.

La masterclass prevede anche un incontro pubblico di presentazione e approfondimento del progetto Per Aspera ad Astra – VII Edizione a margine di una delle repliche del nuovo spettacolo della Compagnia della Fortezza (29 Luglio Ore 18 – Fortezza Medicea Carcere Di Volterra). Il progetto, sostenuto da ACRI e da 12 fondazioni bancarie, rappresenta un’importante iniziativa che promuove la cultura e l’inclusione sociale attraverso l’arte e il teatro in carcere. Nato sul modello operativo della Compagnia della Fortezza, il progetto si è esteso a creare una rete nazionale in 16 carceri italiani, coinvolgendo realtà artistiche impegnate in percorsi di ricerca nell’ambito teatrale in alcune carceri italiane.

Le mostre fotografiche:

La Compagnia della Fortezza a Castel Sant’angelo, mostra fotografica di Stefano Vaja, a cura di Cinzia de Felice (dal 20 luglio in via Don Minzoni, Volterra) racconto visivo degli straordinari momenti che hanno visto in scena la compagnia nella cornice unica di Castel Sant’Angelo a Roma.

Sempre visitabili le due mostre permanenti La Compagnia della Fortezza nella Salina di Volterra (Salina Locatelli di Volterra www.locatelisaline.it) e Il Sale di Volterra – La Compagnia della Fortezza alla Biennale di Venezia (Volaterra bistrot – Via Guarnacci -Volterra)

www.compagniadellafortezza.org

info@compagniadellafortezza.org