FIRENZE – “Questa è Sara Funaro, la prossima candidata sindaca del Pd. Sionista fino al midollo”. L’incipit del “post di un sedicente Karem_from_Haifa” è già esplicativo.

A denunciarlo è Marco Carrai, console di Israele a Firenze. “Ostacola e fa lobby per Israele con tutte le sue forze. Cercando di mantenere la faccia da radical chic di sinistra che aiuta i più deboli. Ma solo quelli delle ‘razze’ che piacciono a lei.Scredita @amnestyitalia. E censura ogni possibile confronto o dibattito sulla Palestina – continua lo scritto -. Da vera fascista. Il nonno fu uno dei firmatari del ‘Manifesto della Razza’. La mela è caduta vicino all’albero”.

Parole stigmatizzate da Carrai. “Solo un deficiente accecato dall’odio nel senso etimologico della parola (deficere – mancante – non sufficientemente preparato) potrebbe scrivere tali parole di rabbia – ha sottolineato il console -. Mi auguro che tutte le forze politiche condannino senza se e senza ma questo attacco all’assessore Funaro, al popolo ebraico e a Israele. E che le forze di pubblica sicurezza individuino il sedicente personaggio perseguendolo per incitamento all’odio razziale. Personalmente come console di Israele denuncerò questo atto alle autorità di pubblica sicurezza”. Carrai ha presentato quindi denuncia per l’accaduto.

“L’attacco antisemita diretto a Sara Funaro é grave e inaccettabile. A lei e coloro che sono stati offesi dalle parole lasciate su Instagram da un utente delirante va la solidarietà di tutto il nostro partito – ha evidenziato Emiliano Fossi, segretario regionale del Pd -. Insieme all’indignazione, a cui ci associamo, bene ha fatto il Console di Israele a presentare anche denuncia”.