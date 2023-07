FIRENZE – “Continuo a dire che se facesse il sindaco, invece che l’avvocato, sarebbe meglio per la popolazione che governa”. Eugenio Giani non usa giri di parole dopo il rinvio dell’udienza sul rigassificatore.

Nel mirino il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari. “Quello che mi lascia sconcertato è che in sede processuale voluto il rinvio dell’udienza al Tar. – ha detto il governatore -. Lui dice, per poter presentare meglio le argomentazioni per il ricorso. E il presidente del tribunale l’ha aggiornata a fine dicembre, tra sei mesi. Ma dall’altra parte Ferrari parla di una nuova sospensiva”.

Del rigassificatore ha parlato anche il ministro Adolfo Urso, intervistato da La7. “Fa parte (insieme a quello di Ravenna) del piano energia che è strategico: ci deve far diventare l’hub del gas europeo. Saremo noi, attraverso i nostri gasdotti, a rifornire Germania, Ungheria e gli altri Paesi dell’Europa centrale. Si tratta di un progetto strategco che porteremo avanti. Un progetto di decenni – ha detto il titolare del dicastero dell’Ambiente -. Siamo il Paese che sta più investendo sull’ idrogeno. I gasdotti realizzati porteranno in futuro l‘idrogeno verde usando gli stessi gasdotti di oggi”.