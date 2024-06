PIOMBINO – Il rigassificatore di Piombino (Livorno) cambia nome: da Golar Tundra a Italis Lng. La nave ora è iscritta nel registro navale italiano.

“E’ un altro passaggio importante per la nostra Fsru, di cui siamo particolarmente lieti. La Italis Lng, in poco meno di un anno di operatività, ha ricevuto 29 carichi di gas naturale liquefatto, provenienti da cinque Paesi diversi, per un totale di 2,6 miliardi di metri cubi di gas immessi nella rete nazionale, a ulteriore garanzia della sicurezza e della diversificazione delle fonti di energia per il nostro Paese”, ha affermato Stefano Venier, amministratore delegato di Snam.