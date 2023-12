COLLESALVETTI – Interruttore acceso per la la nuova stazione elettrica 132 kV di Terna a Collesalvetti, in località Guasticce (Livorno).

Il nuovo impianto, per il quale Terna ha investito 25 milioni di euro, “rende più sicura ed efficiente – spiega la società – la rete elettrica locale riducendo il rischio di energia non fornita e le perdite di rete. Inoltre, l’infrastruttura permetterà di far fronte alla crescente richiesta di energia connessa al forte sviluppo residenziale e industriale dell’area, interessata anche dell’Interporto Amerigo Vespucci di Livorno”. I lavori dureranno tre anni.

La stazione elettrica ha un’estensione di oltre 18mila metri quadrati ed è collegata ai quattro elettrodotti aerei Livorno Marzocco–Marginone, Guasticce–Cascina, Guasticce–Pisa P.M e Guasticce–Acciaiolo Livorno.

Nella progettazione e realizzazione dell’impianto, spiega sempre Terna, “sono state tenute in considerazione le caratteristiche idrauliche della zona d’intervento, nel pieno rispetto della salvaguardia e tutela dell’ambiente. L’opera rientra nel piano di riassetto della rete elettrica dell’area di Livorno, finalizzato ad ammodernare il servizio di trasmissione dell’energia e migliorare la sostenibilità delle infrastrutture locali”.