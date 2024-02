FIRENZE – Tre miliardi di investimenti per 23 interventi nell’arco del 2023. I punti salienti del bilancio annuale di Terna.

“Si tratta di un nuovo record per il gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia, a conferma del ruolo centrale di Terna nel processo di transizione energetica del Paese e della costante collaborazione tra l’azienda e le istituzioni”, hanno fatto sapere dal gruppo energetico.

Il dato è in crescita del 20% rispetto al 2022, quando il valore complessivo degli interventi autorizzati si attestò a oltre 2,5 miliardi di euro, e si è triplicato rispetto al 2021. Il principale contributo al raggiungimento del risultato – spiega la nota – arriva dal ramo ovest del Tyrrhenian Link, la tratta dell’elettrodotto sottomarino che collegherà Sicilia e Sardegna, del valore di oltre 1,8 miliardi di euro. L’altro ramo dell’opera, quello che unirà Sicilia e Campania, era stato autorizzato nel 2022.

Altra rilevante opera di Terna autorizzata durante il 2023 è il Sa.Co.I 3, il cavo sottomarino in corrente continua a 200 kV che collegherà Sardegna, Corsica e Toscana, con una capacità di trasporto complessiva fino a 400 MW. In aggiunta, da menzionare anche i due interventi, entrambi del valore di circa 50 milioni di euro, che fanno parte del piano di attività di Terna per incrementare la sicurezza e l’efficienza della rete elettrica in alta e altissima tensione nelle aeree interessate dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026: l’elettrodotto in cavo interrato di 19 km in Val di Fassa (Trento) ‘Moena-Campitello’ e il collegamento di 22 km, sempre in cavo interrato, tra Vandoies e Brunico (in provincia di Bolzano).