VOLTERRA – L’Anfiteatro romano di Volterra vedrà nel prossimo futuro, coi finanziamenti stanziati, diverse tipologie di interventi sia diretti che indiretti, per poter garantire la piena visibilità del complesso e anche la più ampia fruibilità.

Fra questi interventi ci saranno sicuramente situazioni operative che necessitano di restauri ed integrazioni, decise volta per volta dalla Soprintendenza. La possibilità che vengano usati materiali lapidei non locali però, già fa discutere in città. A quanto appreso la ditta incaricata dalla Soprintendenza avrebbe già operato su una piccola porzione di qualche mq, con tutta probabilità per delle prove, utilizzando però come materiale lapideo il tufo. In forse quindi la possibilità di riuso del locale panchino, pietra di cui è fatta la città e che vede la sua massiccia presenza sia nel Teatro che nell’Anfiteatro romano della città di Volterra.