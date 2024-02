SIENA – Contestazione questa mattina all’Università per stranieri di Siena per il ministro dell’università e della ricerca del governo Meloni Anna Maria Bernini.

In occasione della cerimonia che apre l’anno accademico 2023-24 nell’aula magna Virginia Woolf alcuni studenti si sono alzati in piedi mostrando cartelli con scritto ‘- armi + borse di studio’, ‘Non in nostro nome’ facendo riferimento alla guerra tra Israele e Hamas e ‘Stop al genocidio’ con i colori della bandiera palestinese.