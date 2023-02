FIRENZE – La Toscana è pronta a fare la propria a favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e Siria. E la Regione per favorire la partecipazione ha messo a disposizione un codice iban per contribuire.

Una pratica già attuata in altre occasioni, come per la guerra in Ucraina. “Per venire incontro a tutti i toscani e alle toscane che in queste ore stanno manifestando la volontà di dare una mano per alleviare i gravissimi disagi delle persone colpite dal sisma, la Regione mette a disposizione un codice Iban per raccogliere le donazioni – ha affermato il presidente Eugenio Giani -. Purtroppo le necessità di chi sta vivendo in queste ore nelle città e nei paesi distrutti, al freddo e in mezzo alla neve, sono moltissime e lo saranno ancora per lungo tempo. Sono sicuro che la Toscana saprà dimostrare come sempre la sua capacità di rispondere con entusiasmo a queste richieste di aiuto”.

Per donare “Toscana per Turchia e Siria” il codice Iban è IT41 N 05034 11701 000000003193.