ORBETELLO – La tappa finale del viaggio è la Casa Pelagos, il nuovo museo interattivo sul Santuario dei cetacei inaugurato lo scorso anno nell’Oasi Wwf di Orbetello (Grosseto).

Ospiterà lo scheletro di un giovane esemplare di capodogio finora sepolto nella Tenuta Presidenziale di Castel Porziano (Roma), dopo essersi spiaggiato (e poi morto) sulla costa laziale nel 2019. L’operazione di recuperato, organizzata dal Wwf, è iniziata oggi, in occasione della Giornata mondiale delle balene.

Lo scarso stato di conservazione della carcassa del cetaceo non aveva consentito la definizione della causa di morte ma erano state escluse comunque patologie.

L’inaugurazione dell’installazione presso Casa Pelagos in Toscana, ai margini dell’omonimo Santuario dei cetacei, avverrà nei mesi estivi con la partecipazione di tutti i partner dell’operazione e di coloro che hanno reso possibile la nascita di questa struttura, tra cui Regione Toscana e Deutsche Bank.

In quell’occasione verrà svelato anche il nome scelto per il capodoglio dalle classi del territorio che verranno coinvolte in attività educative sulla difesa di questi cetacei.