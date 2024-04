CASTIGLION FIORENTINO – In Toscana Azione si butta a destra. Lo fa a Castiglion Fiorentino per il rinnovo dell’Amministrazione comunale e l’elezione del Sindaco. Con una certa sorpresa, infatti, il partito di Carlo Calenda ha deciso di appoggiare la ricandidatura a sindaco per il terzo mandato di Mario Agnelli. Eletto nel primo mandato come civico con la lista “Libera Castiglioni”, Agnelli nel tempo si è avvicinato alla Lega di Salvini fino a candidarsi nel 2022 alle Politiche con il partito di Matteo Salvini.

“Approviamo il buon lavoro del sindaco”, hanno detto i dirigenti di Azione, il cui segretario regionale è l’ex assessore regionale Pd, Marco Remaschi.

“Non voglio commettere l’errore di considerarmi migliore degli altri candidati che si presenteranno il prossimo 8 e 9 giugno – ha detto il sindaco Agnelli qualche settimana fa nell’annunciare la terza candidatura dopo quelle del 2014 e 2019 -. Per noi di “Libera Castiglioni” è stato, è e sarà importante che gli elettori considerino la nostra proposta di governo della Città diversa da quella dei concorrenti, nello stile, nella forma ma soprattutto nella sostanza”.