FIRENZE – Collaborare nel contrasto ai fenomeni di marginalità e sfruttamento lavorativo. E’ l’obiettivo di una convenzione stipulata tra la Camera del lavoro metropolitana di Firenze e l’associazione Altro diritto.

Maggiore tutela ai lavoratori e lavoratrici in grave difficoltà

L’iniziativa parte dalla consapevolezza condivisa che lo sfruttamento lavorativo sia ormai, purtroppo, una realtà fortemente presente anche nel territorio fiorentino e difficile da combattere anche perché coinvolge principalmente, ma non esclusivamente, lavoratori e lavoratrici di paesi terzi spesso vulnerabili e con gravi tratti di marginalità. Altro Diritto e Cgil Firenze già da tempo collaborano di fatto su questi temi ed esiste una convergenza valoriale nel promuovere azioni concrete per contrastare fenomeni di sfruttamento lavorativo e marginalità. La convenzione permetterà di offrire una maggiore tutela ai lavoratori e lavoratrici in grave difficoltà, integrando i servizi e le competenze del sindacato con quelli dell’associazione. Nel dettaglio, verranno erogati i servizi di tutela, formazione e consulenza in ambito di una politica di contrasto ai fenomeni di sfruttamento lavorativo, della discriminazione nel campo del lavoro in esecuzione pena e contrasto alla marginalità in ambito giuslavoristico.