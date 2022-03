ROMA – Cala il prezzo del carburante. Da oggi il tetto a benzina e gasolio diventa visibile con lo sconto al distributore, dopo il taglio all’accise, di 25 centesimi di euro pari a 30,5 centesimi iva compresa.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” all’interno del quale sono incluse alcune misure per frenare il caro energia.

Dunque, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a partire dalla giornata di ieri, e da quella di oggi in modo effettivo, entrano in vigore le nuove disposizioni.