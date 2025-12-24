Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – “L’Epifania, che tutte le feste si porta via” recita un vecchio adagio popolare. La data del 6 gennaio chiude ufficialmente il periodo delle festività natalizie, oltre a celebrare una delle figure più amate dai bambini (e anche dagli adulti), la Befana. Festa particolarmente sentita in Toscana, che celebra l’Epifania con numerosi appuntamenti adatti a tutte le generazioni.

A Firenze l’Epifania è particolarmente festeggiata. L’evento più antico, legato ai festeggiamenti medicei, è quello della Cavalcata dei Re Magi: un corteo in costume che si ispira al celebre ciclo di affreschi di Benozzo Gozzoli della Cappella dei Magi di Palazzo Medici-Riccardi, e che inizia tradizionalmente in piazza Pitti, snodandosi per le vie del centro e arrivando fino al Duomo, dove i doni dei Magi vengono simbolicamente posti nel presepe cittadino. La partenza del corteo da piazza Pitti, quest’anno, è prevista per le ore 14:30.

Un altro evento fiorentino, ormai parte della tradizione, è la “calata”: martedì 6 gennaio, alle 11:30, la Befana volerà con la sua scopa sopra piazza della Repubblica, con uno spettacolo acrobatico che trasformerà il celebre arco fiorentino, cuore del centro storico, in un palcoscenico a cielo aperto. Finita la sua spettacolare discesa, la Befana raggiungerà i bambini in piazza e distribuirà le tanto attese (e sperate) caramelle. Saranno presenti all’evento anche la sindaca Sara Funaro e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. A condurre la diretta sarà l’influencer Lucrezia Calugi.

Il volo della Befana in Toscana è atteso su campanili, palazzi e tetti di molti capoluoghi e città toscane, che, come ogni anno, l’aspetteranno “con il naso all’insù”: sono previsti i tradizionali appuntamenti in piazza a Volterra (PI), dove lo street food di piazza dei Priori anticiperà il tradizionale “salvataggio” della Befana da parte dei Vigili del Fuoco, che intratterranno poi i bambini con giochi di fuoco e regali.

L’agenda della Befana sarà ricca di appuntamenti e “voli” sopra le piazze e i campanili di Cascina (PI), Ripafratta (PI), dove arriverà il 5 gennaio, Pistoia e Santa Maria a Monte (PI), dove è attesa anche per il 2026 “La Calza della Befana più lunga”, lunghissima calza riempita di palloncini che si snoderà per le vie del centro, accompagnando i tradizionali mercatini. La Befana passerà anche ad Antignano (LI), dove raggiungerà i bambini dal mare.

A Marina di Pisa (PI), il 6 gennaio, in piazza Sardegna, si terrà il 18esimo “Tuffo della Befana”: partito come un ritrovo tra amici, l’evento ospita ormai da quasi vent’anni centinaia di temerari tuffatori, che celebrano l’inizio del nuovo anno con il primo bagno al mare del 2026. Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 11, mentre alle 11:45 è atteso l’arrivo della festeggiata: la Befana raggiungerà infatti piazza Sardegna per distribuire dolciumi ai più piccoli, dando il via al tuffo, previsto per le ore 12.

Ad Equi Terme (MS), l’Epifania, come tutte le festività natalizie, sarà un’occasione speciale per visitare le grotte, dove, anche quest’anno, è stato organizzato e allestito il presepe vivente. “Feste in Grotta” darà modo al pubblico di visitare il sito geologico con visite straordinarie, brevi, in orario serale, oltre che alle visite complete delle grotte, previste, in orario diurno, anche per il weekend del 4-6 gennaio 2026.

A Siena l’appuntamento tradizionale è con la l’arrivo della Befana dei vigili del fuoco in piazza del Campo e la discesa dalla Torre del Mangia (ore 17).