FIRENZE – Si avvia al termine il Giubileo della Speranza 2025, l’Anno Santo straordinario dedicato al tema “Pellegrini di speranza”. Papa Leone XIV chiuderà ufficialmente la Porta Santa della Basilica di San Pietro il prossimo 6 gennaio, in occasione della solennità dell’Epifania del Signore.
Mentre a Roma si avvicina il momento culminante con la celebrazione presieduta dal Pontefice, le diocesi toscane vivono le ultime fasi delle celebrazioni conclusive a livello locale, principalmente nella giornata di domenica 28 dicembre.
A Lucca, l’appuntamento centrale è fissato per le 15.30 nella Cattedrale di San Martino, con la messa presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti. Durante la liturgia sarà ricordato l’arcivescovo Enrico Bartoletti, recentemente proclamato Venerabile da papa Leone XIV per le sue virtù eroiche. Al termine della celebrazione, i fedeli si divideranno in processione verso tre diverse chiese della città, dove riceveranno il mandato di fine Giubileo.
A Firenze, la chiusura giubilare si terrà nel Duomo alle 17, con la messa celebrata dall’arcivescovo Gherardo Gambelli alla presenza dei rappresentanti delle parrocchie e delle realtà ecclesiali cittadine.
Sempre alle 17, a Pisa, è prevista una liturgia solenne in Cattedrale, presieduta dall’arcivescovo Saverio Cannistrà.
Doppio impegno per il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena: sabato 27 dicembre alle 17 nella Cattedrale di Siena e domenica 28 alle 16 nella concattedrale di Chiusi.
Anche il vescovo Bernardino Giordano celebrerà in due sedi: domenica 28 alle 15 nel Duomo di Orbetello (Grosseto) e alle 18.30 nella Cattedrale di Grosseto.
Celebrazioni alle 17 in Duomo anche ad Arezzo, con il vescovo Andrea Migliavacca, e a Prato, con il vescovo Giovanni Nerbini.
Domenica 28 dicembre si terranno inoltre le messe conclusive a Massa Marittima (Grosseto), nella Cattedrale di San Cerbone alle 15.30 con il vescovo Carlo Ciattini; a Fiesole (Firenze), nella Cattedrale di San Romolo alle 16 con il vescovo Stefano Manetti; a Volterra (Pisa), nella Cattedrale di Santa Maria Assunta alle 17 con il vescovo Roberto Campiotti; e a San Miniato (Pisa) alle 16 con il vescovo Giovanni Paccosi.
Il vescovo Fausto Tardelli presiederà la chiusura alle 11 a Pistoia, mentre a Pescia (Pistoia) il vescovo Mario Vaccari officerà sabato 27 alle 17 nella concattedrale di Pontremoli (Massa Carrara) e domenica 28 alla stessa ora nella Cattedrale di Massa.
A Livorno, la celebrazione del 28 dicembre inizierà alle 16 in tre chiese cittadine diverse, con processioni che convergeranno in Cattedrale per la messa finale presieduta dal vescovo Simone Giusti.
Queste celebrazioni locali rappresentano l’ultimo atto di un Anno Santo che ha visto milioni di pellegrini attraversare le Porte Sante, rinnovando il messaggio di speranza in un mondo segnato da sfide globali.