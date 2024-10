FIRENZE – Un tavolo su Beko subito. La richiesta arriva dalla Regione ed è firmata dal consigliere Valerio Fabiani, con sindaco, presidente della Provincia e sindacati.

Una richiesta che, ricorda la lettera, era innanzitutto provenuta dalle organizzazioni sindacali proprio per consentire un confronto sulle prospettive di Beko in Italia e anche in Toscana. Nella lettera si definisce non più procrastinabile un chiarimento sul destino della produzione nazionale ex Whirlpool e in particolare sul futuro dello stabilimento di Siena, dove da oltre 10 anni si rinvia il ricorso agli ammortizzatori sociali e dove, direttamente e indirettamente, sono occupati centinaia di lavoratori. Lo stabilimento di Whirlpool impiega 300 lavoratori, che da due anni affrontano continui periodi di cassa integrazione.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!