SIENA – Unanimità è stata espressa dal Consiglio comunale di Siena su Beko, chiedendo a sindaco e giunta di “attivarsi con il massimo impegno e con tutti gli strumenti a sua disposizione per la salvaguardia dei livelli occupazionali attuali”.

L’atto è stato approvato all’unanimità di fronte ad una delegazione di lavoratori, membri della Rsu di Beko e i segretari provinciali di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm, che hanno seguito in aula i lavori del Consiglio comunale.

“Questa unanimità mi dà maggiore forza in ogni sede dove mi presenterò, mi prendo l’impegno di battere i pugni sui tavoli in cui mi presenterò”, ha commentato in aula il sindaco di Siena Nicoletta Fabio.

In aula era presente anche una delegazione di lavoratori.

