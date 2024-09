PISA – Sono oltre 180 gli operatori turistici provenienti da tutto il mondo a partecipare al ‘BuyTuscany’, il più importante appuntamento BtoB organizzato da Toscana Promozione Turistica per favorire l’incontro tra offerta regionale e domanda internazionale.

Questa mattina a Pisa, agli Arsenali repubblicani gli incontri. In programma circa 30 appuntamenti per ogni operatore, con slot di 15 min l’uno. L’agenda darà modo ai seller toscani di scegliere tra tour operator internazionali, agenti di viaggio, travel consultant, wedding planner ed organizzatori di eventi e MICE (turismo congressuale) provenienti dai maggiori paesi europei (Gran Bretagna, Germania, Spagna e Olanda in testa) ed extra europei: USA, Brasile, Giappone, Cina, India, Emirati Arabi Uniti e altri.

L’appuntamento è stato preceduto ieri pomeriggio dal Meeting Point presso la sede di Pisa della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest che ha portato gli operatori internazionali a scegliere tra 14 local trip nell’ambito delle Terre di Pisa.