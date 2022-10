MONTEPULCIANO – “Come stateeeee?” Una domanda semplice, ma se a farla è Belen Rodriguez sui suoi profili social da milioni di follower (10,5 su instagram e 5 su facebook) può ricevere in poco tempo una valanga di commenti e decine di migliaia di like.

La showgirl e modella ha soggiornato a Montepulciano, in un agriturismo, e ha realizzato uno shooting fotografico e pubblicitario del suo nuovo marchio di moda “Mar De Margaritas”, fra le colline poliziane e le crete senesi, in particolare al Site Transitoire ad Asciano. Fra i commenti non mancano i complimenti, “bellissima”, “perfetta”, ma anche riferimenti al famoso vino “assaggia il vino Nobile” “bella Montepulciano, vino buono”.