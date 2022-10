ROMA – La conferma è arrivata dalla Cassazione. A distanza di due settimane dal voto, Francesco Michelotti è stato dichiarato tra i nuovi eletti alla Camera.

L’assessore all’Urbanistica del Comune di Siena sarà domattina a Roma per l’assemblea dei neo-deputati che si svolgerà a Montecitorio. Michelotti era candidato nel collegio proporzionale Toscana P02 come quarto in lista nelle fila di Fratelli d’Italia. Le storture del Rosatellum sembravano avergli privato l’ingresso in Parlamento, ma i riconteggi hanno decretato il via libera verso la Capitale. Siena avrà così due parlamentari, l’altro è il neo-senatore Silvio Franceschelli del Pd, e per la prima volta nella propria storia elegge un rappresentante del centrodestra.

