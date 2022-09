FIRENZE – Due settimane ancora e la pattuglia toscana prenderà posto nel nuovo Parlamento. Una squadra ridotta, come da revisione dei componenti di Camera e Senato.

Erano 57, saranno 36: 24 deputati e 12 senatori. Domina, come nel resto del Paese, Fratelli d’Italia con 11 parlamentari (7 alla Camera e 4 al Senato). A seguire il Pd con 10 (7 e 3). Poi la Lega con 6 (4 e 2) e M5s con 3 (2 e 1). A quota 2 ci sono Forza Italia (entrambi alla Camera), il Terzo Polo (equamente distribuiti) e l’Alleanza di Sinistra italiana e Verdi (equamente distribuiti). A livello di coalizioni, il centrodestra ne ha 19 (13 e 6), il centrosinistra 12 (8 e 4), il M5s 3 (2 e 1), il Terzo Polo 2 (1 e 1).

Per quanto riguarda la Camera, gli eletti sono: per FdI, Fabrizio Rossi, Riccardo Zucconi, Chiara Tenerini, Giovanni Donzelli, Chiara La Porta, Alessandro Amorese, Irene Gori; per la Lega Elisa Montemagni, Edoardo Ziello, Tiziani Nisini, Andrea Barabotti; per Forza Italia, Erica Mazzetti, Deborah Bergamini; per il Pd, Federico Gianassi, Emiliano Fossi, Anna Ascani, Simona Bonafè, Laura Boldrini, Arturo Scotto, Marco Simiani; per il M5s, Riccardo Ricciardi, Andrea Quartini; per il Terzo Polo, Francesco Bonifazi; per S&V, Nicola Fratoianni.

Al Senato gli eletti sono: per FdI, Simona Petrucci, Patrizio La Pietra, Paolo Marcheschi, Susanna Donatella Campione; per la Lega, Manfredi Potenti, Claudio Borghi; per il Pd, Dario Parrini, Ylenia Zambito, Silvio Franceschelli; per il M5s, Ettore Licheri; per il Terzo Polo, Maria Stella Gelmini; per S&V, Ilaria Cucchi. Equamente suddivisa la rappresentanza di vecchi e nuovi: 18 per parte.