SIENA – “Lavoriamo in questa direzione”. Secondo il ministro Roberto Speranza, a tracciarla dovrebbe essere Mario Draghi in uno dei suoi ultimi atti da presidente del Consiglio.

Non un’azione di poco conto, considerando che si tratterebbe delle nomine del consiglio di amministrazione del Biotecnopolo e di conseguenza anche del centro antipandemico nazionale. “I tempi sono immediati, siamo al lavoro proprio in queste ore, proviamo ad affrontare nel più breve tempo possibile un investimento strategico per Siena e per tutto il paese”, ha aggiunto il titolare del dicastero della Sanità, che poi mettendo le mani avanti sui tentativi di appropriazione da parte degli schieramenti politici, ha chiarito: “È una discussione senza senso, non teniamo questa vicenda dentro le questioni dei partiti o altro, dobbiamo scegliere i migliori scienziati e professionalità, non c’entra niente la piccola politica. Qui non si tratta di fare nomine di natura politica, si tratta di scegliere professionalità di un profilo più alto per mettersi a disposizione di un progetto per il paese”.

“Ho chiesto al professor Parisi che è un Premio Nobel di essere disponibile a fare parte del Consiglio dell’hub antipandemico di Siena, che è l’organismo più importante di indirizzo” ha concluso Speranza.