FIRENZE – “Il fatto che il Governo non abbia accolto l’opposizione delle Soprintendenze verso le delibere regionali per la realizzazione dell’impianto geotermico ad Abbadia San Salvatore e dell’impianto eolico a Villore di Vicchio rappresenta una scelta importante di ragionevolezza con cui la Regione intende proseguire verso la rapida realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili”. A dirlo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

“Abbiamo già messo in programma un lavoro preventivo per evitare ostacoli burocratici alle rinnovabili – ha aggiunto -. Il tavolo tecnico che abbiamo predisposto porterà a nuove leggi regionali volte a favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili per centrare gli obiettivi della decarbonizzazione garantendo una diffusione degli impianti coerente con le caratteristiche del nostro territorio. Inoltre vogliamo favorire l’impegno dei privati verso le comunità energetiche e l’autoproduzione di energia da fotovoltaico. Sono tutti impegni questi con i quali vogliamo portare la Toscana ad essere leader per la produzione e l’autosufficienza di energie rinnovabili. Convocheremo a proposito ad ottobre una conferenza di illustrazione dei nostri programmi”.